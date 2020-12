Gf Vip,

Tommaso Zorzi, attuale concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, sta facendo molto parlare di se, non solo dentro la casa ma anche fuori. Benché lui sia recluso, infatti, tra le mura di Cinecittà, è andata in onda, una sua recente intervista.

Protagonista della prima puntata della nuova edizione di Seconda Vita, l’influencer milanese si è raccontato, senza filtri, come suo solito, al giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia. Tra le tante confessioni, Tommaso ha anche parlato di Platinette. Le sue parole, però, non sono state molto carine, anzi. “Platinette ha detto che è stanco del vittimismo LGBT – ha dichiarato Tommaso – e che la legge contro l’omofobia è un bavaglio. Mi fa schifo. Non puoi sputare su una battaglia grazie alla quale tu puoi essere in tv a fare quello che fai, perché se nessuno combatteva per i diritti, tu non potevi fare Platinette e non potevi monetizzare questo personaggio”.

Le parole di Tommaso Zorzi

Non è finita qui. Le parole usate da Tommaso, dunque, verso il conduttore radiofonico e opinionista di molti programmi televisivi di successo, come Live non è la d’Urso, sono davvero molto dure. “Dall’alto del tuo appartamento in centro a Milano parli di vittimismo, vai in Sicilia, vai in Calabria, ma anche in Veneto, nei paesini a vedere cos’è veramente il vittimismo gay, sono ragazzini che hanno il terrore non solo di uscire di casa, ma anche di parlare con i genitori.

Quindi se parli di vittimismo gay sei un po’, passami il termine, un criminale”. Così ha concluso Tommaso. Ora, resta da capire se si parlerà della questione nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip.