I fans attendevano Fabrizio Corona nel punto vendita Adalet, ma al suo posto c'era un sosia.

È stato inaugurato sabato 12 dicembre il primo negozio monomarca Adalet, la linea di abbigliamento e accessori di Fabrizio Corona, a Torino. Nel corso dell’evento, tuttavia, il proprietario del marchio non era presente. Al suo posto c’era un sosia.

Una folla di curiosi, credendo di potersi trovare di fronte al re dei paparazzi, si è assembrata davanti all’esercizio commerciale. Affinché si rispettassero le norme contro il Covid-19 è stato necessario l’intervento degli agenti della polizia.

L’inaugurazione del negozio di Fabrizio Corona

L’inaugurazione era stata annunciata sui social network. “Vi aspettiamo oggi”, aveva scritto su Instagram Fabrizio Corona. In questo modo ha fatto credere che sarebbe stato presente nel nuovo punto vendita mononomarca di Adalet in via Po a Torino.

Così, tuttavia, non è stato. Coloro che speravano di incontrare il re dei paparazzi si sbagliavano. Quest’ultimo è infatti agli arresti domiciliari ed in alcun modo avrebbe potuto presenziare all’evento.

I fans si sono dunque dovuti accontentare di un sosia. Incappucciato e con la mascherina ha fatto il suo ingresso nel negozio. L’uomo ha persino dovuto scavalcare la folla che si era assembrata davanti alla vetrina per nulla. Un po’ di delusione, soprattutto per coloro che si erano recati lì per incontrare Fabrizio Corona.

Tanti altri invece erano stati attirati e si erano fermati il giorno stesso.

Alle 17.00, ad ogni modo, davanti al negozio Adalet c’erano un centinaio di persone. È dovuta persino intervenire una pattuglia della polizia per sgomberare la zona. In tanti, tuttavia, dopo avere constatato l’assenza di Fabrizio Corona erano già andati via spontaneamente.