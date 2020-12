Tommaso Zorzi sembra aver preso la decisione definitiva: il popolare influencer aveva manifestato la ferma volontà di lasciare il Gf Vip

Tommaso Zorzi ha lasciato tutti col fiato sospeso andando in crisi dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip del 18 dicembre scorso. Il popolare influencer ha difatti manifestato la ferma intenzione di lasciare il gioco, al punto da iniziare a preparare la valigia.

Gli altri concorrenti, evidentemente sbigottiti dalla sua determinazione, hanno provato a farlo desistere. Così nelle scorse ore il gieffino alla fine ha comunicato la sua decisione definitiva.

Tommaso Zorzi esce dalla casa?

Cosa avrà dunque deciso di fare Tommy in merito alla sua permanenza nella Casa di Cinecittà? Dopo aver raggiunto gli altri inquilini a colazione, il giovane milanese è apparso ancora molto provato. Tuttavia, a quanto pare, sembra aver deciso di restare in gioco. Recatosi in giardino, Sonia Lorenzini lo ha abbracciato mentre Stefania Orlando ha scherzato sulla scena definendola surreale.

Sia dentro sia fuori dal loft più spiato d’Italia, per molti è dunque stato un sollievo non dover rinunciare a uno dei concorrenti più amati di questa quinta edizione del reality. Solo qualche ora fa, infatti, la decisione di Zorzi di voler abbandonare la casa sembrava concreta e assodata. L’ex volto di Riccanza aveva motivato la propria volontà rivelando di essere stanco, scarico e demoralizzato, nonché di avere la necessità di rivedere i suoi famigliari. Ma la stima dei suoi compagni d’avventura sembra avergli fatto cambiare idea, sperando che non ci siano altre crisi nel corso delle prossime settimane, prima della finale prevista per metà febbraio 2021.