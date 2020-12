Un preciso comportamento di Dayane Mello nella casa del Gf vip ha scatenato l'ira dei social: ecco cos'è successo nel dettaglio

Nelle scorse ore, Rosalinda ha domandato all’amica Dayane di farle notare quando sgarra con il cibo, così da aiutarla a mangiare sano. Fin qui non ci sarebbe nessun tipo di problema, se non fosse stato per un preciso comportamento della modella, che ha immediatamente scatenato l’ira dei social.

La brasiliana ha difatti imitato la camminata di una persona obesa, facendo così passare, secondo molti utenti, un messaggio alquanto discutibile.

Da persona che è ed è stata presa in giro per il suo peso e aspetto fisico,sono rimasta molto ferita da Dayane.

Rosalinda c’entra,ma c’entra poco.

L’imitare una persona in carne,in quel modo dispregiativo e derisorio,mi ha ferito.

E me ne frego delle vostre spiegazioni #GFVIP pic.twitter.com/zWjxNhR7kF — Awake (@lookandlove) December 21, 2020

#GFVIP Dico solo una cosa

Elisabetta lo faceva in modo carino offriva il suo piatto e controllava sempre da lontano in silenzio Questo é il modo giusto! Dayane:

“lo sai questo dove va a finire ?“

– gesto della persona obesa veramente osceno — MED (@faf51120724) December 21, 2020

#gfvip forse non capite che possiamo anche passare sopra al fatto che Dayane abbia detto a Rosalinda di non mangiare a quell’ora “per il suo bene”, ma è inaccettabile il gesto che ha fatto dopo nell’imitare una persona obesa che cammina, lì e nel torto marcio. — ~Vuoicondurretu?~ (@Vuoicondurretu1) December 21, 2020

Sì per questo dicevo in puntata perché i disturbi alimentari mietono vittime ed è importante parlarne apertamente. Perché Dayane deve fare delle scuse pubbliche dopo aver fatto anche l’ imitazione di una persona potenzialmente obesa — Camomilla? (@Ginepro85) December 21, 2020

Sui social hanno iniziato subito a circolare messaggi indispettiti in merito alla questione, mettendo probabilmente a rischio la stima e l’affetto che Dayane si è costruita in 3 mesi di Gf Vip.