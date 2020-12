La piccola Blu Jerusalema Vacchi ha una malformazione al palato e in futuro dovrà operarsi.

Gianluca Vacchi e la compagna Sharon Fonseca hanno diffuso le prime immagini della loro primogenita, Blu Jerusalema, nata a fine ottobre. La coppia ha al contempo rivelato che la neonata ha una malformazione denominata palatoschisi. In futuro potrà operarsi per correggerla.

Blu Jerusalema Vacchi ha la palatoschisi

La palatoschisi è una malformazione che coinvolge il palato duro e/o quello molle. Essa si presenta come una fessurazione più o meno estesa nella parte anteriore della bocca. Tantissime persone al mondo ne soffrono, per lo più di sesso femminile. Oggi per fortuna, soprattutto nei paesi sviluppati, si può intervenire chirurgicamente su coloro che ne sono affetti in diversi modi.

“Con tanto amore vogliamo condividere la storia della nascita della nostra Blu Jerusalema.

Siamo molto felici che finalmente possiate vederla. Blu è nata con una “palatoschisi“. Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore sono stati al fianco di nostra figlia, ma anche delle famiglie che hanno vissuto la stessa situazione, poiché è una cosa che accade a 1 bambino su 700. Abbiamo la fortuna di avere una grande squadra medica per la nostra bambina che a tempo debito potrà procedere con l’intervento chirurgico e aiutarla così a vivere una vita del tutto normale.

Ma questa non è la situazione per molte famiglie, ed è per questo motivo che abbiamo deciso di cogliere questa opportunità per diffondere consapevolezza e sostenere fondazioni come Operation Smile che si occupano di aiutare le famiglie in questa situazione“, hanno spiegato Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca in un post su Instagram volto alla sensibilizzazione sulla malattia.