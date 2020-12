I concorrenti del Grande Fratello Vip all’opera per i festeggiamenti di Natale.

I concorrenti del Grande Fratello Vip stanno trascorrendo il Natale all’interno della casa. I coinquilini si sono messi ai fornelli per cucinare le pietanze da mettere in tavola in questi giorni di festa. Successivamente è arrivato il momento di aprire i regali.

Il menù del Grande Fratello per Natale

A scegliere il menù della cena della vigilia e quello del pranzo di Natale è stato il Grande Fratello, che si è occupato di rifornire la casa più spiata d’Italia degli ingredienti necessari.

Per la cena della vigilia, ha annunciato Giulia Salemi, “salmone marinato al pepe, zeppole di baccalà, barchette d’invidia con formaggio spalmabile, spaghetti vongole e bottarga, branzino al sale, panettone, crema al mascarpone e torrone“.

In occasione del pranzo, invece, “paté di prosciutto, taglieri di formaggi, gnocco fritto, carne all’albese, cappelletti in brodo, tacchinella ripiena e anatra all’arance“. Tanti piatti tipici della tradizione.

I coinquilini, inoltre, hanno quattro panettoni che gli sono stati donati dall’ex concorrente Andrea Mainardi.

I regali

Nel pomeriggio i concorrenti del Grande Fratello Vip scatteranno i doni che i loro parenti e amici gli hanno mandato. Un modo per stare loro più vicini in questo Natale senza dubbio anomalo.

Riceveranno, inoltre, il messaggio di auguri di Alfonso Signorini.