Una succosa indiscrezione lanciata da un noto sito di gossip ha riacceso nuove voci sulle frequentazioni di Giulia Salemi a Montecarlo

Alcune maliziose bombe sono state recentemente gettate sulla Casa del Grande Fratello Vip da un notissimo sito di gossip. Ci stiamo chiaramente riferendo a Dagospia, che si è pronunciato nello specifico su una delle attuali concorrenti del popolare reality condotto da Alfonso Signorini.

La Vip in questione pare abbia trascorso molto tempo a Montecarlo prima del suo ingresso nella magione romana. Parlando dunque di “incontri amichevoli con due manager di successo”, tutti potrebbero istintivamente pensare a Elisabetta Gregoraci… E invece non si tratterebbe di lei.

Dagospia investe la Salemi

Dagospia ha dunque sparato la sua cartuccia nientemeno che su Giulia Salemi, che proprio con la Gregoraci era entrata più volte in conflitto nella Casa in merito alle sue frequentazioni monegasche nonché sarde.

La Salemi non era infatti riuscita a smentire qualche messaggio di troppo inviato a Flavio Briatore, ex marito della showgirl calabrese. Se Briatore significa Montecarlo e se escludiamo la Gregoraci, non è dunque difficile presumere che possa essere stata proprio Giulia ad aver fatto diverse capatine nel Principato.

Di fatto è lei la maggiore indiziata, di recente postasi nell’occhio del ciclone anche per qualche scivolone di troppo su Maria Teresa Ruta. Al momento l’influencer italo-persiana non gode infatti di un alto indice di gradimento da parte dei tanti fan del programma targato Endemol.

Il suo cambiamento nonché il modo poco limpido di porsi non la stanno per nulla favorendo in questa sua seconda avventura al Grande Fratello Vip.