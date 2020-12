Le fan di Elisabetta Gregoraci si sono messe a urlare contro Giulia Salemi dall'esterno del giardino del GF Vip.

Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip le fan di Elisabetta Gregoraci si sono messe a urlare improperi contro Giulia Salemi. A prendere le sue difese ci ha pensato Pierpaolo Pretelli.

Le fan della Gregoraci contro Giulia

Alcune fan di Elisabetta Gregoraci non hanno gradito la vicinanza tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, e così si sono messe a urlare all’indirizzo di Giulia nella casa: “Sei una sfasciacoppie!”.

Subito Pierpaolo Pretelli è intervenuto urlando dal giardino della Casa che non ci sarebbe stata nessuna coppia da sfasciare: infatti per quanto lui abbia provato, Elisabetta Gregoraci ha più volte specificato di non volere altro che un’amicizia da parte sua, e in diretta tv ha anche affermato di sperare che Pierpaolo torni insieme alla sua ex, Ariadna Romero (madre di suo figlio Leonardo). Giulia Salemi dal canto suo ha replicato che sarebbe pronta a provarci con l’ex velino proprio per via di queste reazioni: “Perché fanno queste cose? Se sei fan di Pier dovresti essere ben felice che lui è tranquillo, è sereno, mi cerca, mi abbraccia, io ci sono sempre.

Due anni fa io soffrivo. Adesso a spregio farei il contrario. Adesso lo limono”, ha affermato l’influencer. Anche Pierpaolo è tornato a rincarare la dose dicendosi libero di fare ciò che più lo aggrada:

“Scusa Giuly, ti posso dire una cosa? Per me sarebbe più semplice evitare, in generale. Parlo anche del fatto di cercarti. Ma io perché devo evitare, di cosa? Se mi va di fare una cosa, io la faccio, non mi faccio condizionare.

Elisabetta ha detto che spera che io torni con la madre di mio figlio”. Tra i due nascerà davvero qualcosa al GF Vip?