Elisabetta Gregoraci è venuta a sapere a mezzo social una sconvolgente novità sul figlio Nathan Falco: ecco di cosa si tratta

Di recente la bella Elisabetta Gregoraci ha fatto una scoperta sconcertante grazie a un follower. L’ex gieffina ha infatti saputo a mezzo social che suo figlio Nathan Falco Briatore, di soli dieci anni, è fidanzato! Tutto è venuto a galla dopo una risposta data dal piccolo di casa tramite il suo profilo Instagram.

Fra le tante domande ricevute dai suoi seguaci, Nathan Falco ha infatti risposto anche a una del tutto personale che gli chiedeva se fosse single. La replica del giovanissimo “dongiovanni” è stata breve e concisa, ma alquanto precisa: “Nope”.

Non Nathan che presenta la fidanzatina alla mamma in questo modo#montecarlers pic.twitter.com/WduBjsY9U9 — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) December 26, 2020

La IG Stories in questione è stata poi inoltrata alla stessa Elisabetta Gregoraci, con tanto di messaggio che le chiedeva se ne fosse a conoscenza. La replica della showgirl calabrese è stata negativa, aggiungendo però anche una emoji divertita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Ricordiamo che qualche tempo fa Nathan Falco era stato vittima di bodyshaming proprio su Instagram, come raccontato dalla sua stessa mamma in un’intervista a Verissimo. In quell’occasione Elisabetta aveva anche ammesso che suo figlio era molto geloso degli abbracci con Pierpaolo Pretelli nella Casa del Gf Vip. “Non me ne rendevo conto. Capisco che fuori poteva sembrare molto di più, ma per noi era una cosa naturale”. Che sia ora giunto il momento per lei di provare gelosia per le prime cottarelle dell’adorato porgolo?