Stefania Orlando ha rivelato che la collega Maria De Filippi è stata sua testimone alle nozze con Andrea Roncato.

Nella diretta del 28 dicembre al Grande Fratello Vip Maria De Filippi ha fatto una straordinaria sorpresa ai concorrenti del reality show e Stefania Orlando si è lasciata sfuggire una confessione inedita sul loro rapporto.

Maria De Filippi e Stefania Orlando

Per la prima volta al Grande Fratello Vip Stefania Orlando ha fatto un’inaspettata confessione: Maria De Filippi sarebbe stata sua testimone di nozze al matrimonio avuto (e naufragato) con Andrea Roncato. La notizia finora non era mai emersa ma la conduttrice lo ha svelato a Samantha De Grenet, che le ha chiesto: “Io la conosco perché mi chiamò anni fa per partecipare ad un Uomini e Donne, Stefy tu la conosci?”.

Anche Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi, prese parte alle nozze – in qualità di “compare d’anello” – tra Stefania Orlando e Andrea Roncato celebrate nel 1997 ( e giunte al termine 2 anni più tardi, nel 1999). Oggi la conduttrice è felicemente legata a Simone Gianlorenzi, che da casa non smette di mostrarle il proprio sostegno per la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Stefania Orlando ha rivelato che oggi non avrebbe alcun rapporto con l’ex marito Andrea Roncato, e all’interno del reality show si è piuttosto infastidita quando Samantha De Grenet le ha fatto delle domande a tal proposito.

Anche Andrea Roncato oggi è felicemente legato a Nicole Moscariello, e a quanto pare lui e Stefania Orlando avrebbero deciso (dopo un’iniziale amicizia) di chiudere per sempre i loro rapporti.