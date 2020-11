Andrea Roncato ha espresso alcune parole in difesa dell'ex moglie Stefania Orlando e ha spiegato perché il loro matrimonio è finito.

Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, ha smentito le voci riguardanti i motivi che avrebbero spinto lui e la conduttrice a lasciarsi e ha affermato che a suo avviso Stefania Orlando non dovrebbe essere identificata sempre come “l’ex moglie di Andrea Roncato”.

Andrea Roncato e Stefania Orlando: le parole

Dopo 7 anni d’amore Andrea Roncato e Stefania Orlando sono convolati a nozze nel 1997, ma le nozze durarono solamente 2 anni. Per un lungo periodo è circolata la voce che alla base della rottura tra i due ci fosse un presunto abuso di sostanze da parte di Roncato, voce da lui stesso smentita: “Non è vero, non lo facevo più quando mi sono sposato.

L’ho fatto per un paio d’anni, perché frequentavo brutte compagnie. La mia confessione è stata strumentalizzata, io ho semplicemente detto ragazzi, l’ho provata, non fatelo, perché è una cavolata”, ha dichiarato l’attore. Quando invece al fatto che la sua ex, oggi concorrente del GF Vip, venga spesso interrogata su di lui o addirittura venga definita “ex moglie di Andrea Roncato”, l’attore ha espresso il suo dissenso: “Non è un oggetto ma una persona”, ha affermato Roncato, e per altro oggi la conduttrice ha ritrovato la serenità accanto al suo nuovo compagno, Simone Gianlorenzi, pertanto la storia con Roncato sarebbe ormai acqua passata.

Sicuramente le parole dell’attore faranno piacere alla conduttrice, che in passato ha rivelato come – dopo un breve periodo in cui sembrava che i due avessero mantenuto i rapporti d’amicizia – tra loro sia iniziata un’inaspettata freddezza.