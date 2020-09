Stefania Orlando, le confessioni su Gianlorenzi e Roncato

Stefania Orlando si è confessata a cuore aperto, rivelando dettagli aneddoti sugli uomini della sua vita (passati e presenti)

Nella casa del Grande Fratello Vip Stefania Orlando si è lasciata andare a delle confessioni intime sulla sua vita privata con le due compagne d’avventura, Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi.

Stefania Orlando: le confessioni private

Stefania Orlando si è abbandonata a delle confessioni intime nella casa del GF Vip, svelando quali sarebbero oggi i rapporti col suo storico ex, Andrea Roncato, e quali quelli col suo attuale marito, Simone Gianlorenzi.

Lei e Gianlorenzi sono convolati a nozze nel 2019 dopo una storia d’amore lunga 13 anni. L’attrice ha rivelato che Gianlorenzi sarebbe venuto a casa sua per farle lezioni di chitarra, e che dai loro incontri sarebbe via via sbocciato l’amore. “Gli ho detto di trasferirsi da me. Non aveva tanti vestiti ma tante chitarre. Pensa quanto possa amare questo uomo. Io ho rinunciato alla stanza guardaroba per fargli fare lo studio”, ha raccontato la Orlando a proposito del suo amore per il marito.

Con l’ex invece, Andrea Roncato, i rapporti oggi sarebbero freddi ma un tempo i due sarebbero stati ottimi amici. Addirittura Roncato avrebbe invitato Stefania Orlando in vacanza con lui e la sua fidanzata dopo che lei perse la sua migliore amica.“Abbiamo avuto un rapporto fantastico con i rispettivi fidanzati. Andrea mi ha portato in vacanza con lui e la fidanzata quando è morta la mia unica amica. Mi ha detto: ‘Non ti lascio da sola’”, ha rivelato.

A quanto pare però, oggi i rapporti tra i due sarebbero praticamente inesistenti. La showgirl svelerà perché?