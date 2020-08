Stefania Orlando prossima concorrente del Grande Fratello Vip.

Proseguono senza sosta i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il successo della scorsa stagione, Alfonso Signorini, confermato alla conduzione, si appresta a tornare sulle scene il prossimo 14 settembre 2020. In quella data, infatti, un gruppo misterioso di personaggi famosi farà il loro ingresso nella casa più famosa d’Italia.

In questi giorni, Alfonso e tutta la sua squadra stanno chiudendo il cast dei concorrenti. Sul web iniziano già a trapelare i primi nomi ufficiali degli inquilini del loft di Cinecittà. Tra questi ci sarà anche Stefania Orlando. Il suo nome, a dire la verità, non è nuovo. Già da qualche tempo si parlava di una sua possibile partecipazione al reality di Canale 5. Adesso sembra essere ufficiale. A dare la conferma è stato TrashItaliano.

Come i ben appassionati di televisione ricordano, Stefania Orlando ha raggiunto il successo tra il 1997 e il 2003, quando iniziò a presentare I Fatti Vostri su Rai 2.





Stefania Orlando al Gf Vip

Dopo alcuni anni in cui di lei si erano perse le tracce, Stefania è pronta a tornare sul piccolo schermo.

Il 14 settembre prossimo, dunque, i suoi fan la vedranno aprire la famosa porta rossa e iniziare una nuova avventura professionale e personale. Oltre a lei anche altri nomi di grande peso. Ci sarà, per esempio, la contessa Patrizia De Blank. È stata lei stessa a spoilerare il suo nome in occasione di un evento pubblico. Spazio anche per il figlio di Alba Parietti e la conduttrice Elisabetta Gregoracci. Ultimo nome che si aggiunge al cast è anche quello dell’opinionista Paolo Brosio.