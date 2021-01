La missione di Roberto Bolle è quella di portare la danza a disposizione del maggior numero di persone possibili.

Per la quarta edizione, il nuovo anno inizia con Danza con me di Roberto Bolle. L’etoile, intervistato da Fanpage.it, ha spiegato quali saranno i momenti più importanti di questo progetto, sottolineando di essere un divulgatore della danza e di volerla mettere a disposizione di più persone possibili.

Danza con me di Roberto Bolle

“Il fatto di essere nella serata di capodanno è un posizionamento speciale, vuol dire iniziare l’anno nel migliore dei modi” ha spiegato Roberto Bolle, confessando che la sua missione è proprio quella di portare la danza al maggior numero di persone possibili.

Quest’anno in Danza con me ci saranno momenti di leggerezza, di pura danza e di contemporaneità, come ha spiegato il ballerino. Verranno affrontati temi importanti, come la violenza sulle donne e la discriminazione razziale. “Sono felice soprattutto di emozionare e di arrivare a questo pubblico enorme in maniera diversa. Non è facile con la danza, che è un’arte distante, meno conosciuta rispetto alle altre. Arrivare al cuore delle persone e lasciare un segno è per me qualcosa di grande valore.

Nonostante le difficoltà siamo riusciti a confezionare un momento di grande arte e di grande gioia. È un piacere per me” ha dichiarato Bolle, che ha ringraziato la rete per la possibilità importante che gli è stata data.

Il cast è molto ricco e saranno presenti, per esempio, Miriam Leone e Michelle Hunziker. “Miriam è già stata protagonista di un’edizione di Danza con me e sono felice del suo ritorno. Insieme faremo un numero divertente. Una gara di ballo in cui elimineremo tutti i concorrenti uno per volta. Un gioco un po’ spietato. Lei sarà alla conduzione con due attori straordinari, Stefano Fresi e Francesco Montanari. Ci sarà tanto da ridere. Sono felice di avere anche Michelle, era tanto tempo che cercavo di interagire con lei. Con lei balleremo e canteremo insieme e lei avrà un momento coinvolgente per introdurre il brano sulla violenza sulle donne, tema a lei molto caro” ha spiegato Roberto Bolle, aggiungendo che Vasco Rossi presenterà il nuovo single, ma ci saranno anche Ghali e Diodato. Il ballerino ha spiegato che per il 2021 in Rai non ci sono altri progetti, ma più che in televisione spera di tornare presto a ballare nei teatri.