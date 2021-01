Vasco Rossi si è tolto la mascherina per fare gli auguri ai suoi fan, mentre faceva jogging sotto la pioggia.

Vasco Rossi ha sempre dimostrato un grande impegno da quando è iniziata la pandemia di Coronavirus. Il rocker ha lasciato tutti senza parole, diventando un vero e proprio esempio del rispetto delle regole. La sua “vita spericolata” è cambiata durante il questo 2020 così pesante.

Gli auguri di Vasco Rossi

Nonostante il rocker sia sempre stato un vero e proprio ribelle, quest’anno ha mostrato un lato di lui che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Il cantante è stato anche criticato dai suoi fan per questo atteggiamento così rispettoso delle regole, che secondo loro non rispecchia la vera natura libera del cantante. O almeno di ciò che ha mostrato ai fan fino ad oggi. Vasco Rossi, invece, è diventato il paladino della mascherina e dei buoni consigli da seguire durante la pandemia. La mascherina ha deciso di toglierla solo in un’occasione, ovvero gli auguri di Buon Anno a tutti i suoi fan.

Vasco ha condiviso un video nelle sue storie di Instagram in cui sta facendo jogging sotto la pioggia. Il cantante si è tirato giù la mascherina per fare gli auguri di Buon Anno ai suoi fan, per poi tirarla immediatamente su. “Allora, adesso che sono da solo posso togliermi la mascherina e farvi gli auguri di Buon Anno…. me la rimetto, me la rimetto” ha dichiarato Vasco Rossi nel video. In realtà il rocker non era da solo, visto che qualcuno stava girando questo video e parlava con lui. Un piccolo strappo alle regole, per fare gli auguri per il nuovo anno a tutti i fan.