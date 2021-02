Dayane Mello ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip per qualche ora.

Dayane Mello ha temporaneamente abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. L’ex modella brasiliana, dopo avere seguito la veglia funebre del fratello Lucas, ha chiesto di uscire per “motivi personali“. Un incontro speciale dietro tale scelta, in base alle indiscrezioni che sono trapelate.

L’uscita di Dayane Mello

“Oggi pomeriggio Dayane Mello ha lasciato momentaneamente la casa per motivi personali”. Lo ha annunciato il Grande Fratello in un tweet. La ragazza, dopo la morte del fratello Lucas a soli 26 anni per un incidente stradale, ha deciso di continuare il suo percorso nel reality show. Non avrebbe sopportato la solitudine a cui sarebbe stata costretta nei giorni successivi ad una eventuale uscita in virtù delle norme dettate dall’emergenza Coronavirus.

Dayane Mello, tuttavia, ha espresso un desiderio. La concorrente è voluta uscire dalla casa per incontrare un prete, in modo da parlare con quest’ultimo del dramma che sta vivendo in queste ore e cercare di trovare consolazione nella fede. A rivelarlo è stata lei stessa ai coinquilini, che le si sono nuovamente stretti attorno, al suo ritorno. La produzione, da parte sua, ha preferito per riservatezza non annunciare palesemente le motivazioni.