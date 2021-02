Belen Rodriguez, incinta del suo secondo figlio, ha postato un breve video per mostrare le prime curve della dolce attesa.

Belen Rodriguez aspetta il suo secondo figlio e sui social ha postato il primo video mostrando le prime curve della gravidanza. La showgirl, al quinto mese di gravidanza, sfoggia una forma fisica perfetta.

Belen: quinto mese di gravidanza

Belen Rodriguez ha annunciato di aspettare un bambino insieme al suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese, e dopo alcuni giorni dall’annuncio ufficiale ha postato via social un breve video per mostrare le prime rotondità della sua gravidanza.

La showgirl è entrata nel quinto mese di gestazione, e la sua forma fisica – come hanno notato moltissimi fan – è davvero invidiabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

“Ti aspetto”, ha scritto la showgirl come didascalia al video postato sui social, dove ha ricevuto come sempre i complimenti dei fan per la sua straordinaria bellezza.

Belen ha confessato che con Antonino Spinalbese avrebbe vissuto un vero e proprio colpo di fulmine, e che questa gravidanza sarebbe stata cercata e desiderata da entrambi. Il bambino (o la bambina) della coppia dovrebbe nascere tra la fine di maggio e inizio giugno, e i due sarebbero impazienti di poter finalmente diventare genitori. Belen non ha mai nascosto di desiderare un secondo figlio, e proprio per questo un anno fa era tornata insieme all’ex marito, Stefano De Martino, con cui sognava di poter realizzare il sogno di una seconda gravidanza.

Con il ballerino l’amore è naufragato per la seconda volta, ma oggi la showgirl ha ritrovato la serenità accanto ad Antonino Spinalbese, hair stylist di 10 anni più giovane di lei.