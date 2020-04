Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono più innamorati che mai, e la showgirl ha confessato di volere un altro figlio.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono più innamorati che mai e hanno confessato che starebbero pensando al loro secondo figlio. La coppia ha anche raccontato come, durante la quarantena, avrebbero avuto la conferma del loro amore.

Belen e Stefano: secondo figlio

Da tempo circolano voci su una seconda presunta gravidanza di Belen Rodriguez e questa volta a dare conferma del desiderio di un fratellino o una sorellina per il piccolo Santiago è stata la stessa showgirl: “A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia”, ha confessato la showgirl, rivelando anche che quindi presto potrebbe essere sua sorella Cecilia Rodriguez a renderla zia per la prima volta.





Belen ha raccontato che l’essere isolati da tutto e da tutti durante questo periodo di quarantena avrebbe fortificato ancora di più il rapporto con Stefano, che invece in passato avrebbe risentito della continua attenzione mediatica rivolta alla coppia.

La coppia vive nello stesso palazzo in cui abitano anche i genitori della showgirl argentina, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, dunque a volte il piccolo Santiago sarebbe ospite dai nonni mentre lei e Stefano si ritaglierebbero del tempo tutto per loro: “Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo, e quindi possiamo lasciare Santiago per qualche ora e avere dei momenti nostri. Ad esempio Stefano mi ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse e mi ha preparato la colazione…” Ha rivelato la showgirl, tornata insieme al marito dopo la sua rottura col pilota di moto GP Andrea Iannone.