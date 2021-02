Giulia De Lellis sposa Carlo Beretta? Lo scherzo dell'influencer ha fatto impazzire i fan dei social.

Giulia De Lellis intende sposare Carlo Beretta? Sui social, nel giorno di San Valentino, l’influencer ha mostrato un grosso anello che le avrebbe regalato il rampollo della famiglia Beretta, e ha scherzato con i fan: “Ho detto sì!”

Giulia De Lellis sposa? Lo scherzo

Giulia De Lellis ha postato una serie di Instagram stories nel giorno di San Valentino ironizzando su un suo possibile matrimonio. Mentre era pranzo col fidanzato Carlo Gussalli Beretta, l’influencer ha mostrato il grosso anello alla sua mano e ha scritto: “Ho detto sì”, e poi ancora: “Ho detto sì al primo, dopo tutti questi antipasti”. Insomma, quello postato sui social sarebbe soltanto uno scherzo e per il momento lei e il rampollo non avrebbero fatto nessun annuncio ufficiale.

In tanti si chiedono se la storia tra i due è destinata all’altare visto che da mesi tutto sembrerebbe scorrere liscio come l’olio tra i due diretti interessati.

La storia con Carlo Beretta è iniziata all’indomani della fine della storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, amico proprio di Carlo Beretta.

Giulia ha smentito di aver tradito il suo storico ex fidanzato con Carlo, e ha anche affermato che “al cuor non si comanda”: “Io non ero più fidanzata da un po’ e lui non si frequentava più con una ragazza. Eravamo confusi perché era una situazione particolare. Lui me lo aveva presentato il mio ex… Poi alla fine al cuore non si comanda. Siamo andati a fondo, abbiamo capito che la cosa non si poteva evitare”, ha confessato l’influencer tramite social.