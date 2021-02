GF Vip, ennesimo confronto tra Dayane Mello e Rosalinda

Nel corso della quarantaduesima puntata del GF Vip, Signorini ha parlato del rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Nel corso della quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha parlato del rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò che si sono rese protagoniste dell’ennesimo confronto. Ecco cosa è successo.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannvò hanno avuto un altro confronto in diretta in occasione della quarantaduesima puntata del reality.

Per l’occasione la modella ha ribadito di soffrire il fatto che l’amica non l’abbia informata del suoi sentimenti per Zenga, per poi affermare: “Io e Rosalinda abbiamo fatto un percorso durante il quale io ho dimostrato di non aver nessuno scopo per voler manipolare le sue scelte”, con la Cannavò che ha replicato: “Sicuramente avrò sbagliato ma non per questo lei deve buttarmi tutto questo fango addosso.

Perché arrivare a questo?”.

In seguito è stata mostrata una clip in cui la Mello ha confessato di essersi innamorata dell’amica. Interpellata da Signorini ha quindi spiegato: “Penso che per un momento ho provato davvero un amore per lei. Forse l’ho provato solo una volta per un’altra donna. Non è sbocciato perché io non mi sono buttata e nemmeno lei.

Non ho valutato di vivere una storia d’amore, semplicemente ho dato tutto il mio affetto. Le cose devono nascere da sole. Io non ho forzato e non è nato nulla. Non credo che potrà nascere qualcosa tra di noi fuori da qui. Lei è innamorata di Zenga. Io ho una figlia, una vita“. Rosalinda ha quindi affermato: “Non finisci di stupirmi. Non mi aspettavo quelle parole. Mi spiace se non sono riuscita a corrispondere, a capire quello che volevi farmi capire. Mi hai però fatto capire una cosa di me: io amo più la testa che il sesso. E in qualche modo ti ho amato e ti amo”.