Il cast dell'Isola dei Famosi 2021 è al completo e tra i naufraghi vi è anche il vincitore di Ballando con le Stelle, Gilles Rocca.

La data d’inizio dell’Isola dei Famosi 2021 è ormai imminente e finalmente è stato confermato il cast dei 16 naufraghi che prenderanno parte alla nuova edizione del reality show: tra loro vi è anche il vincitore di Ballando con le Stelle, Gilles Rocca.

Gilles Rocca all’Isola dei Famosi

A grande richiesta a marzo prenderà il via l’Isola dei Famosi 2021, finora rimandato a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Ilary Blasi sarà alla guida di questa nuova edizione dello show e ha confermato la presenza di 16 naufraghi, tra personaggi “inediti” all’ambiente dei reality e non. Tra questi è stato confermato l’ultimo vincitore di Ballando con le Stelle Gilles Rocca, e insieme a lui approderanno sull’isola anche Vera Gemma, Akash Kumar, Elisa Isoardi, Angela Melillo, Brando Giorgi, Awes, Clemente Russo, Fariba Tehrani (mamma di Giulia Salemi), Daniele Martini, Ferdinando Gugliemotti, Paul Gascoigne, Ubaldo Lanzo e Valentina Persia.

Ancora non è certa la data d’inizio dello show ma Ilary Blasi ha dichiarato di essere entusiasta per questa nuova edizione: “Sarà un ritorno alle radici, allo spirito originario del format: i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del programma, emergerà come grande protagonista”, ha confessato la conduttrice.

Al momento non è chiaro chi saranno gli opinionisti né l’inviato del programma (anche se si vocifera che il ruolo sia stato affidato a Elenoire Casalegno).