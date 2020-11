Ballando con le stelle, vincono Gilles Rocca e Lucrezia Lando

Durante la finalissima di Ballando con le stelle sono stati decretati i vincitori.

Ieri sera, 21 novembre 2020, è andata in onda la finalissima di Ballando con le stelle e finalmente sono stati decretati i vincitori. Una grande attesa per scoprire chi avrebbe vinto questa edizione, che non è stata tra le più fortunate, visti gli infortuni e i tanti stop causati dal Covid 19.

I vincitori sono Gilles Rocca e Lucrezia Lando.

Un vero e proprio successo quello di Gilles Rocca e Lucrezia Lando, durante la finalissima di Ballando con le stelle.

La coppia ha vinto questa edizione del programma di Rai Uno, ottenendo il 58% dei voti da casa. Al secondo posto sono arrivati Paolo Conticini e Veera Kinnunen, che hanno ottenuto la medaglia d’argento dove aver perso la sfida con la coppia vincitrice. Bronzo per Alessandra Mussolini, che in questa occasione è stata accompagnata da Samuel Peron. L’onorevole doveva giocarsi la finale in compagnia di Maykel Fonts, ma il ballerino è risultato positivo al Covid-19.

Per questo hanno deciso di affiancarle un nuovo partner, con cui però la donna non aveva mai provato prima.

“Ecco la foto che mancava, quella che sognavamo tanto dall’inizio della nostra avventura… Grazie a tutti voi per averci sostenuto e fatto arrivare alla vittoria” ha scritto Gilles Rocca sul suo profilo Instagram, condividendo l’immagine con le coppie. Non sono mancate, però, le polemiche. A scatenarne una su Twitter è stato Massimo Lopez, caro amico di Tullio Solenghi, che si è dimostrato contrario alla sua eliminazione.

“Tullio vincitore morale! Sempre penalizzato da una giuria confusa, disordinata e assolutamente poco leale dove Mariotto ne è la massima rappresentazione!” ha scritto l’attore. Anche Elisa Isoardi, che ha ballato in coppia con Raimondo Todaro, è rimasta molto male per la sua esclusione. Fino alla fine è stata un’edizione davvero molto movimentata.