Alessandra e Maykel non gareggeranno alla finale di Ballando con le Stelle. Maykel Fonts è risultato positivo.

Alla finale di Ballando con le stelle mancherà una coppia. Maykel Fonts è risultato positivo al Coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Coronavirus, Maykel Fonts positivo

è arrivata l’ufficialità Maykel Fonts ballerino di Ballando con le Stelle e in gara con Alessandra Mussolini è risultato positivo al Coronavirus. A dare la notizia Milly Carlucci su Instagram.

Stando a quanto confermato dalla stessa Carlucci rilanciato da TPI Alessandra Mussolini secondo il regolamento della gara dovrà stare lontana dal teatro fino a quando non ci sarà l’assolutezza certezza anche per tutti gli altri.

Milly Carlucci ha precisato che non si sa ancora se potrà partecipare alla finale di sabato 21 novembre. Quello che è certo è che almeno per il momento Alessandra Mussolini è senza un partner.

Queste le parole di Milly Carlucci: “Maykel si è sentito male domenica e ha fatto dei tamponi. Due sono risultati negativi, il terzo positivo. Abbiamo fatto più tamponi molecolari ad Alessandra ed è risultata negativa, ma rientrerà a teatro solo quando questo sarà nell’assoluta sicurezza per tutti gli altri.

Gareggerà? Non lo sappiamo ancora”.

Fine quindi di un percorso che sia per Fonts che per la Mussolini è stato non privo di problemi. Alessandra Mussolini è stata vittima di un malore in diretta nella puntata del 7 settembre mentre Maykel Fonts ha subito un infortunio.

Chi è Maykel Fonts

Nato a L’Avana nel 1976, Fonts fin da giovanissimo studia con i più famosi professionisti del mondo della danza cimentandosi nei generi più diversi dal Jazz fino ad arrivare alla Salsa.

Si trasferisce poi negli States dove riesce a farsi conoscere in Italia. Da lì infatti arriva alla televisione italiana esibendosi in programmi di tutto rispetto come Domenica In, Festivalbar fino ad arrivare nel 2011 a Ballando con le Stelle. Ha inoltre recitato come Ballerino in Street Dance 2.