Alessandra Mussolini ha avuto un malore in diretta nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 7 novembre. Dopo essersi accasciata sul pavimento, Milly Carlucci è prontamente intervenuta in suo soccorso, per poi mandare la pubblicità.

Malore in diretta per Alessandra Mussolini

Già nel corso della prima esibizione Alessandra Mussolini ha rischiato di farsi male. Assieme al maestro di ballo Maykel Fonts nella prova speciale, una coreografia country , hanno eseguito una serie di prese piuttosto impegnative, con la concorrente che ad un certo punto è scivolata durante l’esercizio, rischiando di sbattere il viso sul pavimento. Il maestro però è riuscito ad afferrarla, evitando che la donna si facesse male.

La coppia si è poi cimentata con una seconda esibizione, con Alessandra Mussolini che ha avuto un malore e si è accasciata sul pavimento. Subito è intervenuta Milly Carlucci, che ha chiesto un bicchiere d’acqua e mandato la pubblicità. Rientrati in studio la conduttrice ha spiegato: “Scusate sono stati momenti concitati. Alessandra ha avuto un calo di pressione. Oggi non aveva mangiato, perché aveva paura di sentirsi male con la presa e si è sentita male.

Ora sta bene”.