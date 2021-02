GF Vip, la sorpresa di mamma Annamaria a Stefania Orlando

Nel corso della quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip Stefania Orlando è stata protagonista di una bellissima sorpresa.

Nel corso della quarantaduesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip Stefania Orlando è stata protagonista di una bellissima sorpresa, con la nota conduttrice che ha ricevuto un video messaggio inaspettato da parte della madre. Ecco cosa è successo.

Sopresa per Stefania Orlando

Durante la quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip Stefania Orlando ha parlato della madre che da poco ha compiuto 86 anni. Per l’occasione l’inquilina della casa più spiata d’Italia ha dichiarato: “Mamma è stata ed è una donna e mamma perfetta, non ho nulla da recriminarla. Non cambierei i miei genitori con nessun altro. Io sono un po’ la fotocopia di mamma Annamaria”.

Poco dopo arriva una bellissima sorpresa per il noto volto del mondo dello spettacolo, ovvero un video messaggio della madre.

La signora Annamaria ha quindi affermato: “Ciao Stefania, amore mio. Spero che tu stia bene, ti stai comportando bene come sempre. Mi manchi, mi è piaciuto il tuo percorso nella Casa e l’amicizia sincera con Tommaso, ne sono davvero felice. Voglio che tu sappia che sono davvero molto orgogliosa di te”. Parole che sono arrivate dritte al cuore, con la Orlando che, visibilmente commossa, ha voluto sottolineare come la madre sia una figura molto importante della sua vita.