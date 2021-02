Elisabetta Gregoraci è apparsa super emozionata nel dare un grande annuncio a tutti i suoi fan: ecco di cosa si tratta

Elisabetta Gregoraci è senza dubbio una delle protagoniste assolute di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Uscita dal gioco per sua volontà a dicembre per stare vicina al figlio Nathan Falco, la popolare conduttrice continua tuttavia a essere molto presente nel reality.

Come gli altri ex vipponi si trova infatti spesso a commentare quanto succede nella Casa, dove è tornata più volte per avere dei chiarimenti con l’“amico speciale” Pierpaolo Pretelli. Ma a far parlare di lei sono soprattutto gli stratosferici look che sfoggia in studio e che nonostante i prezzi proibitivi finiscono sold out nel giro di pochissimo tempo.

Visualizza questo post su Instagram Ci siamo quasi: è un giorno speciale! Sono felice di condividere finalmente con voi, in anteprima, la mia capsule di t-shirt creata per celebrare il vostro affetto! Ho creato questo progetto con un nuovo brand, 100% Made in Italy e 100% ecosostenibile, valori per me fondamentali! Trovate le t-shirt disponibili sul sito @3rebound_ ! Vi lascio io link nella mio BIO a partire delle 00.00! Sono in numero limitato ma spero di accontentarvi tutti❤️

#elisabettagregoraci #eligreg #capsule#tshirt #byme #tshirtbyme Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Ebbene, pochissime ore fa la bella calabrese ha annunciato a mezzo social l’uscita di una sua linea di magliette caratterizzate da due frasi iconiche da lei spesso pronunciate nella magione romana. La più famosa e virale è: “Ma cosa ne sssai!”, ricamata di fatto sulla maglia che compare nel suo post. La capsule t-shirt a numero limitato dell’ex gieffina, in collaborazione con 3rebound, ha fatto impazzire in men che non si dica tutti i suoi numerosissimi follower.