I momenti più belli della semifinale del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 26 febbraio, con grandi colpi di scena.

La semifinale del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 26 febbraio, è stata ricca di colpi di scena. La puntata è stata arricchita da eliminazioni, confronti, confessioni e momenti davvero molto emozionanti. I telespettatori sono rimasti incollati allo schermo per questa nuova puntata del reality show.

Ecco i momenti più belli di questa semifinale.

Pierpaolo Pretelli diventa zio

Pierpaolo Pretelli ha ricevuto una sorpresa davvero inaspettata, ma molto emozionante. Il fratello Giulio ha incontrato il concorrente per dargli una notizia meravigliosa, ovvero che tra qualche mese diventerà zio. La sua compagna, giovanissima, è incinta del loro primo figlio, che nascerà durante l’estate. Pierpaolo si è emozionato tantissimo e ha dichiarato di avere il grande desiderio di sperimentare nuovamente la paternità.

Eliminazione di Rosalinda e Samantha

Rosalinda Cannavò e Samantha DeGrenet sono le due eliminate della semifinale. L’eliminazione dell’attrice è stata del tutto inaspettata, ma ha perso al televoto contro Stefania Orlando.

A leggere il risultato è stata Dayane Mello, che ha recentemente fatto coming out dichiarando di essersi innamorata proprio di Rosalinda. Era stata proprio lei a nominare la sua amica, scatenando un’accesa polemica.

Confronto tra Rosalinda e Massimiliano

Alla semifinale del Grande Fratello Vip ci sono stati numerosi colpi di scena. Uno di questi è stato il confronto tra Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra, suo ex fidanzato a cui aveva fatto outing mesi fa, per poi fare un passo indietro. “Non ho mentito, fosti tu a dirmi che sei gay” ha dichiarato Rosalinda, confermando al sua versione. “Non ti ho mai detto di essere gay. Se lo fossi, lo avrei detto proprio durante il Grande Fratello. Non capisco perché tu ti sia sentita autorizzata a dire una cosa del genere, tanto privata. Soprattutto perché ci sono persone che non hanno la possibilità di esternarlo” ha risposto Morra, ma Rosalinda ha spiegato di aver sbagliato a dire una cosa privata, ma la motivazione è che è stato lui a dirglielo.

Nuovo confronto tra Tommaso e Dayane

Alfonso Signorini ha voluto un nuovo confronto tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello, che anche durante la settimana hanno avuto problemi di comprensione. L’influencer ha accusato la modella di aver finto il suo innamoramento per Rosalinda Cannavò per pura strategia. “Non credo al suo innamoramento” ha dichiarato Zorzi, spiegando che secondo lui è stato tutto studiato per visibilità. “Non dico di essere innamorata di Rosalinda adesso, ma che qualche mese fa lo ho voluto molto bene” è stata la risposta di Dayane Mello.

Andrea Zelletta ha sfidato Zorzi

Andrea Zelletta ha avuto l’onore di iniziare le sfide in vista della finale e ha scelto di scontrarsi con Tommaso Zorzi, per mantenere la promessa che aveva fatto mesi fa. “Se devo uscire, voglio uscire contro di lui che reputo il più forte” ha dichiarato l’ex tronista. Andrea è molto legato a Tommaso e non considera questo scontro una vera e propria sfida. Zelletta ha spiegato che vuole andare in sfida con il più forte, che secondo lui è l’influencer.

I finalisti di questa edizione

I finalisti di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip sono Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Stefania Orlando. Sul web sono già iniziate le ipotesi su chi vincerà questa edizione del reality. La finalissima andrà in onda lunedì 1 marzo e sarà la conclusione perfetta dopo sei mesi all’interno della Casa più spiata di Italia.