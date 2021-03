Madame per la quarta serata di Sanremo 2021 ha scelto un vestito di cristalli, che lancia un messaggio potente.

Madame, cantante 19enne di Voce, si è presentata sul palco dell’Ariston, in occasione della quarta puntata di Sanremo 2021, con un abito molto elegante di cristalli. La cantante ha scelto un look nude, che ha colpito moltissimo il pubblico. Una scelta che ha un significato importante.

Look nude di Madame

Madame ha scelto un abito di paillettes e cristalli che nessuno si sarebbe mai aspettato.

“Questa sera mi vesto da madre. Madre della mia voce” ha scritto la cantante su Instagram. “Quello su cui mi sono specchiata é stato fecondato con la mia natura creando la mia identità” ha aggiunto la 19enne. Un look davvero inaspettato, che rispecchia pienamente il messaggio che ha voluto mandare. La sua canzone di Sanremo parla di forza interiore, del sapersi ritrovare in mezzo al rumore, imparando ad amare e rispettare se stessa e a far sentire la propria voce.

I look Dior scelti da Madame rispecchia pienamente questa filosofia, dal tailleur fatto di specchi al vestito indossato per la quarta serata. Non si tratta di un vestito che si può indossare tutti i giorni, ma sicuramente per un evento importante come Sanremo è una scelta vincente.

Per la serata ha indossato un abito lungo, che disegna il profilo di un busto femminile, con seni e ombelico in evidenza. Madame ha esposto senza paura ciò che la società impone di nascondere sotto un velo di pudore. Ha lanciato una sfida attraverso l’arte, rivendicando la libera espressione della propria identità. La moda, ancora una volta, è diventata portatrice di messaggi importanti. I cristalli sono sempre più radi e sostituiti da brillantini che sfociano in una gonna molto ampia, che lascia poco spazio all’immaginazione. Nessuna calzatura ai piedi. “Questione di comodità” è stata la risposta della cantante. Madame per Sanremo 2021 non ha messo da parte la sua vera identità e ha voluto ancora una volta dimostrare la sua forza.