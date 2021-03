Sanremo, Barbara Palombelli commossa: il ricordo del padre

Barbara Palombelli, ospite di Sanremo 2021, si è commossa durante il suo bellissimo discorso, ricordando suo padre.

Barbara Palombelli ha accompagnato Amadeus durante la quarta puntata del Festival di Sanremo. La conduttrice ha deciso di portare in scena un monologo bellissimo, per lanciare un messaggio a tutte le donne che stanno lottando per far andare tutto bene in questo difficile periodo di pandemia.

La sua presenza ha scatenato delle polemiche.

Barbara Palombelli, durante il suo discorso, non è riuscita a trattenere l’emozione, mentre ripercorreva dei momenti molto importanti della sua vita.

Uno di questi è stato il momento in cui, da giovane, è entrata a far parte della squadra de Il Corriere della Sera. La conduttrice ha ricordato quel momento svelando un retroscena molto doloroso, che non aveva mai raccontato al pubblico. La sua commozione è stata molto forte quando ha ricordato il dolore provato quando suo padre non era più con lei a condividere ogni suo successo. Quando il direttore de Il Corriere della Sera l’ha chiamata per collaborare con lui nella sua testata si è trovata a vivere uno degli eventi che ha segnato la cultura italiana, in quanto è stata la prima giornalista all’interno della testata ad occuparsi di politica.

Questo grande traguardo, purtroppo, non è riuscita a condividerlo con suo padre.

“Mi chiamò per lavorare con lui, era un evento importante. Nessuna donna aveva scritto di politica lì, ero la prima, ma mio padre non c’era con me. C’erano tutti i suoi amici che mi conoscevano e ci conoscevano” ha confidato la donna con gli occhi lucidi di commozione, ricordando quel momento così importante, che le ha riportato alla mente il ricordo di suo padre, l’uomo che ha amato di più nella sua vita. Il pubblico non ha potuto fare altro che emozionarsi insieme a lei, durante la confessione di questo ricordo della sua vita. La Palombelli ha poi saputo portare avanti lo show con il suo bellissimo monologo.