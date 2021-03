Rai 2, Alessandro Greco ed Ernest Knam alla guida di un nuovo programma della domenica mattina sulla pasticceria.

Aria di novità in casa Rai. Stando alle ultime informazioni, rilanciate da TvBlog, pare che su Rai 2 a breve dovrebbe partire un nuovo programma televisivo. Il titolo dovrebbe essere Dolce Quiz. Si tratta di un programma dedicato al mondo della pasticceria.

“Stando alle informazioni in nostro possesso, di un quiz nel quale i concorrenti non soltanto cucineranno, ma mangeranno pure. E lo faranno solo rispondendo in maniera esatta alle domande che verranno poste loro e comunque dopo essersi astenuti dal consumo di torte e pasticcini per almeno una settimana”, così ha scritto TvBlog sul suo sito. Alla guida del programma dovrebbe esserci Alessandro Greco. Grande novità dovrebbe essere la presenza del famoso e bravissimo pasticcere Ernst Knam, con sua moglie Alessandra Mion e il sommelier Filippo Bartolotta.

Per Alessandro Greco si tratta di un ritorno in televisione dopo più o meno un anno di assenza. Il conduttore, infatti, aveva guidato l’80esima edizione di Miss Italia (che ha condotto anche quest’anno, con la finale trasmessa in diretta streaming).

Il nuovo programma di Rai 2

“Il meccanismo del gioco dovrebbe prevedere una sfida tra due squadre composte da due elementi, tra cui un personaggio famoso particolarmente goloso di dolci”.

Il programma dovrebbe partire a fine marzo e andare in onda tutte le domeniche mattina su Rai 2. Insomma, una nuova avventura in particolare per Ernst Knam che sbarca, dopo tanti anni a Discovery, sulla Rai. Probabile data di inizio è il 28 marzo 2021 prossimo.