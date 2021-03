Belen Rodriguez, il pancino al sesto mese di gravidanza

Belen Rodriguez, durante una vacanza con Antonino Spinalbese, ha mostrato il suo bellissimo pancino nel sesto mese di gravidanza.

Belen Rodriguez e il suo compagno Antonino Spinalbese si sono goduti un bella vacanza in una villa con la piscina. La coppia ha trascorso un weekend nel pieno relax, completamente circondati dalla natura. La showgirl argentina è in dolce attesa della sua seconda figlia e ha colto l’occasione di mettersi in bikini e mostrare il pancino.

Belen Rodriguez al sesto mese

Belen Rodriguez è incinta per la seconda volta ed è in attesa di una splendida femminuccia. La showgirl ha condiviso la sua gravidanza con i suoi follower, mostrando la crescita del suo pancino, mese dopo mese. Ora Belen è arrivata al sesto mese di gravidanza, ma è sempre in splendida forma. La showgirl non ha preso molti chili e ha un pancino davvero meraviglioso. Con una serie di storie su Instagram ha mostrato tutta la sua bellezza, davanti allo specchio mentre indossava un costume di colore arancione.

La showgirl si è accarezzata il pancino e lo ha mostrato sia davanti che di fianco. Ha deciso di chiamare la sua principessa Luna Marie ed è sempre più bella e felice.

La showgirl ha condiviso anche altre storie in compagnia di Antonino Spinalbese, hairstylist e fotografo, mentre si godono la loro vacanza. Antonino ha deciso di descrivere la sua compagna con una serie di aggettivi. “Non sei pesante, sei particolare” ha dichiarato.

La showgirl gli ha chiesto di continuare. “Sei intelligente, entusiasmante, mistica, stravagante, sensuale, esuberante” ha aggiunto il suo compagno. Belen Rodriguez gli ha chiesto anche quali sono i suoi difetti secondo lui. “Esagerata, capricciosa, orgogliosa ed eccentrica” ha risposto Spinalbese. “Tu sei testardo, uno testardo come te non l’ho mai incontrato nella mia vita” ha risposto Belen.