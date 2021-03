Tommaso Zorzi avrebbe percepito un compenso da capogiro per partecipare all'Isola dei Famosi 2021.

Sui social si è scatenata una vera e propria bufera contro Tommaso Zorzi per il suo presunto cachet all’Isola dei Famosi 2021, dove ha preso parte in via eccezionale dopo il contagio di Elettra Lamborghini.

Il cachet di Tommaso Zorzi

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5 (di cui è stato il vincitore, aggiudicandosi il montepremi di 100mila euro devoluti in beneficenza) Tommaso Zorzi ha preso parte, in via del tutto eccezionale, alla prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. L’influencer è infatti subentrato al ruolo di opinionista inizialmente affidato ad Elettra Lamborghini, che i giorni precedenti era risultata positiva al Covid. Per la puntata Tommaso Zorzi avrebbe percepito un cachet di 25mila euro, ma la questione al momento non ha ricevuto conferme.

Sui social è bastato che la voce prendesse piede per scatenare un vero e proprio putiferio contro l’influencer.

“Ho capito bene? 25 MILA € a Zorzi per riscaldare la sedia da opinionista? Ma sono impazziti? Ora capisco perché ha devoluto il montepremi”, ha scritto un utente contro il vincitore del GF Vip 5, mentre un altro ha replicato via Twitter: “Perché vi alterate tanto se qualcuno dice che Zorzi (e tutta la categoria, nulla di personale) guadagna padellate di soldi senza fare fondamentalmente nulla/senza avere competenze? È la verità”.

Al momento l’influencer – finito al centro della bufera social anche per una foto sul suo amico Francesco Oppini – non ha replicato contro le critiche per il suo presunto cachet da capogiro.