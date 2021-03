Se solo pochi giorni fa Tommaso Zorzi aveva rigettato la proposta di diventare un’opinionista dell’Isola dei Famosi, ecco che oggi pare aver cambiato idea. La stessa Mediaset ha difatti annunciato che sarà proprio lui a sedere a fianco di Iva Zanicchi per commentare le vicende dei naufraghi dello show, condotto per la prima volta da Ilary Blasi.

Dismessa infatti Elettra Lamborghini in quanto risultata positiva al Covid, il vincitore del Gf Vip è dunque pronto a “combattere il piattume” in tv.

“Ho lasciato andare, ho perso, ho conosciuto la sconfitta di chi ti supera in corsa senza un motivo valido, ho fatto la pazza, ho vissuto alti e bassi sempre con la stessa ansia. Ma se non fosse stato così, oggi non sarei qui.”

