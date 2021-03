Stando alle anticipazioni dell'Isola dei Famosi Fariba Tehrani avrà un ruolo particolare all'interno dello show.

L’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi, sarà molto diversa dalle precedenti e stando alle prime indiscrezioni Fariba Tehrani avrà un ruolo diverso da quello solito affidato ai naufraghi dello show.

Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi

L’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi sarà molto diversa dalle precedenti e, stando alle prime indiscrezioni, sembra che i naufraghi verranno divisi in 2 gruppi che verranno divisi sulla spiaggia dove trascorreranno i tre mesi di durata del programma. Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, sarà invece insieme ad Ubaldo Lanzo a Parasite Island, un posto isolato rispetto a quello dove si troveranno gli altri concorrenti. La madre dell’influencer italopersiana e il cromatologo cercheranno di conquistarsi il ruolo di naufraghi per potere entrare in competizione all’interno dello show.

Oltre all’atteso ritorno in tv di Ilary Blasi questa edizione vedrà come concorrenti Elisa Isoardi, Valentina Persia, Beppe Braida, Il Visconte Ferdinando Guglielmotti, Vera Gemma, Brando Giorgi, Roberto Ciufoli, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Francesca Lodo, Drusilla Gucci, Angela Melillo, Simone Paciello Awed, Akash Kumar e Daniela Martani. Gli opinionisti saranno invece Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi (chiamato in via eccezionale a causa della positività al Coronavirus della Lamborghini).

Nelle ultime ore Ilary Blasi ha rotto il silenzio in merito alla partecipazione di Daniela Martani allo show, accompagnata da numerose polemiche.