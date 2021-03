A Detto Fatto Jonathan Kashanian ha confermato la storia con Bianca Atzei: le commosse parole dell'ex naugrafo

Molti sicuramente ricorderanno la partecipazione di Jonathan Kashanian eBianca Atzei all’Isola dei Famosi del 2018. Ma forse non tutti sanno che nei mesi successivi al reality i due furono spesso paparazzati insieme lasciando intendere un legame speciale. Ecco dunque che a distanza di qualche tempo, l’ex gieffino ha confermato a Detto Fatto di aver avuto una storia con l’ex compagna di Max Biaggi, pur non facendo esplicitamente il suo nome.

“Ti rispondo con tutta sincerità: sì, è capitato anche a me. Mi è capitato di lavorare con una persona per la quale ho poi provato qualcosa che non pensavo. Se è nato tutto in un reality? Stai indagando troppo, però ti dico di sì.

Vuoi sapere se sono ancora innamorato? Non so come risponderti, qualsiasi cosa direi sarebbe usata contro di me”. Precisando di sentire battere il cuore dall’emozione, Jonathan ha infine sottolineato che la storia è finita male. Ma la speranza per lui è che presto possa arrivare un’altra persona a farlo innamorare di nuovo.