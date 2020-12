Detto Fatto è tornato in onda dopo la sospensione per il tutorial scandalo, e Bianca Guaccero è tornata a scusarsi per quanto accaduto.

Dopo la sospensione a causa del tutorial scandalo per fare la spesa in modo sexy, Bianca Guaccero è tornata al timone di Detto Fatto e in “punta di piedi” ha fatto un discorso di scuse al suo ingresso allo show.

Detto Fatto: Bianca Guaccero

La sospensione di Detto Fatto e il clamore suscitato dal tutorial scandalo ha destato grande clamore e Bianca Guaccero, conduttrice della trasmissione, in un primo momento si era scusata via social con un lungo post. Ora che il programma è tornato in onda dopo la sospensione di alcune settimane, la conduttrice ha deciso di aprire la puntata scusandosi ancora e facendo un discorso in merito a quanto successo: “Sono molto emozionata ma anche molto felice di essere qui.

Quello appena trascorso è stato un periodo molto difficile e sia io che tutta quanta la mia squadra lo abbiamo vissuto come una grande opportunità. Una opportunità per migliorare, per crescere (…) E da oggi lo faremo ancora di più. Ci scusiamo per quello che è accaduto. Per fortuna, come dice la nostra sigla: Detto Fatto è qua!”, ha dichiarato la conduttrice sull’orlo della commozione.

Nelle scorse settimane si è vociferato addirittura che il programma potesse essere definitivamente cancellato o che potesse tornare con un nuovo volto al suo timone. A quanto pare, almeno per il momento, continuerà ad essere condotto dalla Guaccero, che dopo il tutorial scandalo aveva ammesso le proprie responsabilità (così come quelle dell’intera squadra di autori al suo fianco). La vicenda ha suscitato grande clamore e indignazione anche da parte di esponenti del mondo politico.