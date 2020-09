Jurassic world, nuove avventure: trailer e trama della stagione 1

Su Netflix c'è "Jurassic world, nuove avventure", serie animata ambientata nel parco di Jurassic Park. Ecco il trailer e la trama della prima stagione

Sulla piattaforma streaming di Netflix è disponibile Jurassic World: nuove avventure, serie animata formata da 8 episodi da circa 30 minuti, che narra le disavventure di sei ragazzi nel famoso parco di divertimenti di Jurassic World.

Il film nasce come progetto secondario della saga cinematografica iniziata da Steven Spielberg nel 1993 e continuata con i capitoli più recenti del 2015 e del 2018.

Jurassic World: nuove avventure è stato realizzato con tecniche di animazione quali la CGI e con la mancanza totale di materiale da live action (ovvero girato con attori in carne e ossa).

La serie è stata molto apprezzata sia da pubblico che da critica e per diverse settimane è entrata nei top 10 dei film più visti di Netflix.

La trama

A sei ragazzi viene offerta un’esclusiva permanenza nel celebrato parco dei divertimenti di Jurassic Park, dove vedere con i propri occhi i dinosauri e conoscerne la storia attraverso attività speciali e visite guidate.

Il gruppo di giovanissimi, 3 ragazzi e tre ragazze, sono di estrazione sociale e carattere diverso e, dopo i primi giorni di fraintendimenti e litigi, dovranno improvvisamente collaborare per scappare dai dinosauri del parco, capeggiati dall’Indominus Rex, mostruosità genetica realizzata in laboratorio.

Mentre in tutto il parco si cerca di evacuare l’isola, gli unici a preoccuparsi di ritrovare i ragazzi sono due addetti alla sicurezza, Roxie e Dave.

La recensione di Jurassic World: nuove avventure

L’ambizioso progetto finanziato dalla Universal Pictures e dalla DreamWorks ha conquistato tutti per la semplicità della storia e per il recupero di quelle atmosfere che riportano al Jurassic Park di Spielberg, un cult intramontabile del cinema.

Certo, l’iconica colonna sonora di John Williams e le diverse citazioni ai nomi dei dinosauri hanno aiutato, ma il merito sta soprattutto nell’intreccio avventuroso e spettacolare che diverte questa nuova generazione e fa sognare i nostalgici degli ’80 e ’90.

Il target è ovviamente quello dei più piccoli e lo si nota per via degli accorgimenti della censura (nonostante qualche morte non si mostra mai una goccia di sangue, o un cadavere) e per una storia che si perde in dinamiche poco realistiche, necessarie per mandare avanti una trama del genere.

Al pari di una favola, la serie vuole anche dare forti insegnamenti morali per i più piccoli, come l’accettazione del diverso, il valore dell’amicizia e il riflettere su una società contemporanea ossessionata dalla vanità.

Ognuno dei sei giovani protagonisti ne diventa un aspetto, portando lo spettatore ad una riflessione molto elementare ma ben accetta in prodotti come questi, e vista la fine dell’ultimo episodio, dove i ragazzi non riescono ad evacuare dall’isola, è d’obbligo aspettarsi una stagione 2.

In conclusione, Jurassic Word: nuove avventure è una serie consigliata per tutte l’età, anche per via della durata che, nonostante si presenti in un formato di 8 episodi, supera a malapena le tre ore di visione.