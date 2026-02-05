Lino Banfi in sedia a rotelle: tra ironia e fragilità con la figlia Rosanna, il video che ha emozionato e preoccupato i fan.

La quotidianità di una famiglia può rivelare storie di affetto, ironia e resilienza, anche nei momenti più semplici. Il recente video di Lino Banfi in sedia a rotelle, accompagnato dalle battute affettuose della figlia Rosanna, mostra come leggerezza e complicità possano trasformare un gesto preoccupante in un momento di straordinaria vicinanza familiare.

Fan in ansia per Lino Banfi: cosa succede all’attore 89enne?

In passato, l’attore aveva spiegato che una caduta gli aveva provocato un serio problema al menisco, e nel tempo la sedia è diventata un supporto più frequente, senza drammi o reticenze. Le immagini condivise, nate quasi per gioco, restituiscono un ritratto sincero di un artista che sceglie il sorriso e la leggerezza di fronte ai cambiamenti della vita, avvicinandosi ancora di più al suo pubblico.

Lino Banfi in sedia a rotelle: il video che preoccupa i fan

Un semplice giro in sedia a rotelle è diventato un piccolo evento sui social, raccontando molto più di una passeggiata. Protagonista è Lino Banfi, 89 anni, ripreso dalla figlia Rosanna mentre si muove lentamente. Il video, condiviso proprio da lei, mostra l’attore pugliese in un momento di intimità familiare, accompagnato da un dialogo ironico che rivela la complicità tra padre e figlia. Rosanna lo stuzzica: “Sei in incognito? Ti vergogni a farti vedere che vai sulla sedia perché sei pigro?” e Banfi risponde con la sua inconfondibile cadenza: “Sì, sulla sedia sì, dovrei fare un salto, ma…“.

La battuta finale della figlia, “Sei pigro, stai bene, ma sei pigro“, chiude con una risata il piccolo siparietto, lasciando emergere una normalità disarmante, fatta di affetto e autoironia. L’ironia, da sempre marchio di fabbrica di Banfi, si conferma anche in questo episodio, dimostrando che l’età e l’uso della sedia a rotelle non intaccano il suo spirito.