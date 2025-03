Il caso di Simonetta Kalfus e l’allerta sui rischi della liposuzione

Il recente decesso di Simonetta Kalfus, una donna di 62 anni, ha riacceso i riflettori sui rischi legati agli interventi di liposuzione. La trasmissione “Mattino 4” ha dedicato un ampio spazio a questo tragico evento, raccogliendo la testimonianza di Eleonora, una giovane paziente che ha subito un intervento simile dallo stesso chirurgo. La sua storia mette in evidenza le potenziali complicazioni e le esperienze negative che possono derivare da procedure estetiche che, sebbene comuni, non sono prive di rischi.

Un intervento che si trasforma in incubo

Eleonora racconta di essere andata dal chirurgo per rimuovere un lipoma e un neo. Dopo una prima visita, è stata operata in un altro studio, dove ha vissuto un’esperienza traumatica. “Mi hanno fatto un’anestesia totale, mentre io mi aspettavo solo un’anestesia locale”, spiega. Questo cambiamento ha avuto conseguenze immediate: forti nausee e difficoltà a riprendersi. La giovane paziente ha dovuto affrontare un post-operatorio difficile, con febbre alta e malessere generale. “Ho contattato il chirurgo, ma le mie condizioni continuavano a peggiorare”, aggiunge.

Le complicazioni e la mancanza di follow-up

Nonostante il primo intervento, Eleonora ha continuato a riscontrare problemi. Il lipoma non si era assorbito come previsto, portandola a un secondo intervento. Anche in questa occasione, le complicazioni non sono mancate: “Dopo tre settimane, due punti si sono aperti e ho iniziato a vedere pus uscire dalla ferita”, racconta. La risposta del chirurgo è stata deludente: un semplice cerotto e una garza imbevuta. Eleonora ha dovuto affrontare un lungo processo di guarigione, con cicatrici visibili e la sensazione di essere stata trascurata dal medico. “Mi ha detto che mi avrebbe ricontattata, ma è sparito”, conclude con amarezza.

Riflessioni sulla sicurezza degli interventi estetici

La storia di Eleonora solleva interrogativi importanti sulla sicurezza degli interventi estetici e sulla responsabilità dei professionisti del settore. È fondamentale che i pazienti siano informati sui rischi e sulle possibili complicazioni prima di sottoporsi a qualsiasi procedura. La mancanza di follow-up e di supporto post-operatorio può aggravare ulteriormente la situazione, portando a esperienze traumatiche come quella vissuta da Eleonora. La comunità medica deve riflettere su come migliorare la comunicazione e la cura dei pazienti, affinché episodi simili non si ripetano in futuro.