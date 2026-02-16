Ex ballerina-omicida accoltella il nuovo compagno: lite domestica finisce in violenza

Un rapporto segnato da tensioni pregresse e precedenti giudiziari si è trasformato in un nuovo episodio di violenza.

Oksana Murasova, 39enne lituana, con un passato nel mondo della danza, è stata arrestata dopo aver aggredito il partner al termine di una discussione degenerata tra le mura domestiche.

La discussione degenerata

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato a seguito di una segnalazione proveniente dall’abitazione della coppia, dove erano state udite urla e rumori riconducibili a una lite.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato l’uomo ferito e la donna ancora in evidente stato di agitazione.

Secondo una prima ricostruzione, il confronto verbale sarebbe rapidamente sfociato in uno scontro fisico, con conseguenze tali da rendere necessario l’intervento dei sanitari.

Un legame complicato

La vicenda si inserisce in un contesto già fragile. Entrambi i protagonisti, infatti, risultano avere precedenti penali alle spalle. Un elemento che complica ulteriormente la valutazione dell’accaduto e che sarà oggetto di approfondimento da parte degli inquirenti.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, anche attraverso l’ascolto di eventuali testimoni e l’analisi delle versioni fornite dalle persone coinvolte.

Le possibili conseguenze

La donna è stata fermata con l’accusa di lesioni personali. Sarà ora l’autorità giudiziaria a valutare la posizione della sospettata e a stabilire eventuali misure cautelari.

L’episodio riporta l’attenzione sulle dinamiche conflittuali che possono svilupparsi all’interno delle relazioni sentimentali, soprattutto quando sono già presenti fragilità personali e precedenti giudiziari.