Violenta lite tra fratelli del comune di Arezzo: uno dei due arrestato per tentato omicidio

Una violenta lite familiare si è consumata presso il condomino di Largo 2 Giugno, nel comune di Arezzo, dove due fratelli si sono aggrediti a vicenda, prima all’interno del loro appartamento, poi nel cortile condominiale. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno arrestato uno di loro, con le accuse di tentato omicidio e rapina aggravata.

Gli agenti di polizia sono giunti sul posto sollecitati da alcune segnalazioni e hanno trovato un uomo ferito: solo dopo hanno scoperto che l’aggressore era proprio suo fratello. I due vivevano insieme a casa della madre da tempo, e non è la prima volta che la polizia interviene per fermare una lite tra i due. A marzo scorso, il fratello arrestato era già stato ammonito per un altro violento scontro che li vedeva protagonisti.

La lite si è consumata all’esterno dell’abitazione, nel cortile del condominio di Largo 2 Giugno. Subito i vicini hanno contattato le forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno arrestato uno dei due fratelli con misura di custodia cautelare in carcere. L’altro è stato ferito alla testa e agli arti. Sul posto è intervenuta l’autoambulanza, che l’ha trasportato in ospedale.