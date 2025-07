Tragedia nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, un turista di 26 anni è morto dopo essere precipitato dalla scogliera di Via dell’Amore: il giovane aveva appena litigato con la fidanzata. Indagini in corso.

Cinque Terre, litiga con la fidanzata, poi precipita dalla scogliera di Via dell’Amore: muore turista di 26 anni

Jackson I. Lowe, turista australiano di 26 anni, è morto precipitando dalla scogliera in Via dell’Amore nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. Il corpo senza vita del giovane è stato recuperato dai Vigili del Fuoco insieme alla capitaneria di porto. La tragedia si è consumata nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 luglio, al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto. Il turista, come ripreso dalle telecamere, ha litigato poco prima con la fidanzata.

Cinque Terre, muore turista 26enne: indagini in corso

Jackson I. Lowe e la sua fidanzata si trovavano a Manarola per il loro ultimo giorno di vacanza. Le telecamere di un bar a un certo punto hanno ripreso un litigio tra i due, i quali poi si sono diretti in Via dell’Amore. Qui non è chiaro cosa sia accaduto, tra le ipotesi c’è quella che il giovane si sia sporto troppo e sia poi caduto, oppure non si esclude il gesto volontario dopo il litigio con la fidanzata. La ragazza, sotto choc, sarà ascoltata e potrà rivelare la verità di quanto accaduto. Sul corpo del ragazzo potrebbe anche essere disposta l’autopsia.