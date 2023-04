Litigio Canalis-Corvaglia: l'indiscrezione shock

Dei rapporti tra le due ex veline di Striscia La Notizia, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, nel corso degli anni s’è detto di tutto. Le due dopo l’esperienza del tg satirico erano inseparabili, tanto da avviare una carriera imprenditoriale in coppia, ma adesso cosa succede tra le due?

C’è una nuova indiscrezione shock dietro il litigio Canalis-Corvaglia. Ecco di cosa si tratta

All’epoca infatti la Canalis e la Corvaglia presero la decisione di trasferirsi insieme negli Stati Uniti, dove addirittura aprirono una palestra a Los Angeles. Oggi però le due non si parlano più e i fan si chiedono perché.

Entrambe non hanno mai fatto mistero di essersi allontanate e non certo in buoni rapporti, senza però dare troppe spiegazioni. A lanciare l’indiscrezione shock adesso è Mowmag.

Una frattura che difficilmente si risanerà. Alcuni hanno detto anche che c’entrassero affari economici legati proprio a quella palestra a Los Angeles, ma nessuna smentita, né conferma, è mai arrivata dalle due. Quanto afferma adesso il portale web Mowmag è clamoroso.

C’entrerebbero affari ‘di letto’

Questo è quanto afferma il portale, citando una misteriose fonte esperta di gossip: “A quanto pare, dietro la lite non si nasconderebbero motivi economici, ma affari di letto! La clamorosa indiscrezione, infatti, tira in ballo Stef Burns (ex marito della Corvaglia) con cui Elisabetta avrebbe avuto una lunga liason (durata mesi). Un flirt sempre negato e poi venuto a galla dalla confessione di lui (e di cui amici e familiari sono a conoscenza) che avrebbe minato in maniera irreversibile il rapporto delle ex amiche. Altro che perdono”.

Si tratta pur sempre di un’indiscrezione, dunque da prendere con le pinze. Di certo però fa molto rumore e con ogni probabilità continuerà a far discutere il web. Le due si sbilanceranno mai pubblicamente sulle reali motivazioni dietro la frattura?