Lol, Chi ride è fuori: al via la sesta stagione, rivelato il cast e annunciato lo spin-off a tema Halloween

Da Prime Video l’annuncio del cast della sesta stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show dove competono comici e personaggi dello spettacolo, in una gara di resistenza alla risata. A gareggiare per la vittoria e il premio finale di 100.000 euro destinato a un ente benefico, saranno Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada.

LOL: Chi ride è fuori, il cast della sesta stagione

Questi i 10 partecipanti che dovranno riuscire a non ridere per sei ore consecutive, cercando però di far ridere gli altri. Nella control room vi saranno di nuovo Alessandro Siani e Angelo Pintus, questa volta aiutati da Federico Basso e Andrea Pisani. I due comici fungeranno da elementi “disturbatori” per i concorrenti, mettendone a dura prova la concentrazione. La nuova stagione, di sei episodi, potrà essere visionata nel 2026 su Prime Video.

LOL: Chi ride è fuori, lo spin-off di Halloween

Accanto alla serie principale, la piattaforma annuncia anche LOL Halloween Special, uno spin-off con ambientazione in un’atmosfera spettrale. Saranno sei i concorrenti scelti tra i protagonisti delle passate edizioni che torneranno a sfidarsi, seguiti dai commenti della Gialappa’s Band. Lo speciale andrà in onda in esclusiva su Prime Video ad Halloween 2026.