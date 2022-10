Lola Daviet, donna confessa l'omicidio della 12enne: violentata e torturata per una lite dopo una doccia in casa della sorella dell'assassina

Lola Daviet, una donna confessa l’omicidio della 12enne francese: la bambina è stata violentata e torturata per una lite e la fermata, la 24enne tunisina Dhabia F., non ha avuto rimorsi ed alla polizia ha detto: “Anche a me è successo e ho visto morire i miei”.

Lola era stata ritrovata sgozzata il 15 ottobre in un contenitore presso il XIX arrondissement ed Europe 1 spiega che la bambina è stata anche “violentata e torturata”.

Lola Daviet, una donna confessa l’omicidio

Autrice del gesto una senzatetto che era stata filmata dalle telecamere di sicurezza mentre entrava insieme alla 12enne nella casa dove poi la piccola è presumibilmente stata uccisa. La donna ha detto: “Non mi fa né caldo né freddo.

Anch’io sono stata violentata e ho visto i miei genitori morire davanti a me”. E il movente? BfmTv lo individua in una lite della clochard con la madre della bambina, moglie del custode del palazzo. Ppare che la signora non le abbia dato il pass per entrare nello stabile.

L’ora delle torture e della morte con le forbici

Lola sarebbe stata ammazzata e torturata tra le 15:17 e le 16:48 del 15 ottobre, poi la bambina sarebbe stata portata dalla clochard nell’appartamento della sorella.

La quarta udienza di conferma della custodia cautelare ha fatto emergere particolari agghiaccianti. Lola sarebbe stata aggredita sessualmente e uccisa mentre si trovava nella doccia, poi Dhabia ha colpito con un paio di forbici il collo della bambina. La 24enne era stata già fermata lo scorso 21 agosto in aeroporto e le era stato notificato l’obbligo di lasciare il paese perché aveva il permesso di soggiorno scaduto.