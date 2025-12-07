Questa mattina, domenica 7 dicembre, l’aeroporto di Heathrow, a Londra, è stato teatro di un’aggressione con spray al peperoncino nel parcheggio del Terminal 3, che ha coinvolto diverse persone. L’intervento immediato della polizia ha portato all’arresto di un sospettato, mentre le indagini proseguono per identificare persone coinvolte.

Londra, paura all’aeroporto di Heathrow: “Spray al peperoncino sulle persone”

Momenti di tensione questa mattina all’aeroporto di Heathrow, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito più persone utilizzando quello che la polizia ritiene essere uno spray al peperoncino. L’intervento delle autorità è scattato intorno alle 8:11, dopo le segnalazioni di una rissa nel parcheggio multipiano del Terminal 3, in cui un gruppo di uomini avrebbe colpito diverse persone per poi allontanarsi.

Le vittime sono state soccorse dai servizi d’emergenza e trasportate in ospedale, ma, come precisato dalle autorità, “non sono in pericolo di vita”.

Londra, aggressione con spray al peperoncino a Heathrow: indagini e chiarimenti della polizia

La Met Police ha escluso fin da subito il coinvolgimento del terrorismo o di manifestazioni di protesta, definendo l’episodio “isolato”. Il comandante Peter Stevens ha spiegato che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di “un gruppo di persone che si conoscevano, con una lite che è degenerata in aggressione”.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno arrestato un sospettato e continuano a cercare eventuali altri coinvolti. Stevens ha sottolineato: “I nostri agenti hanno risposto rapidamente e la presenza della polizia sarà rafforzata per tutta la mattinata, per garantire la sicurezza delle persone presenti nella zona”. Nel frattempo, il Terminal 3 resta aperto, sebbene si registrino lievi rallentamenti al traffico.