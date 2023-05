Loredana Lecciso non c'è al concerto per gli 80 anni di Al Bano: il motivo

Al Bano ha festeggiato gli 80 anni con un concerto speciale che si è tenuto nella meravigliosa cornice dell’Arena di Verona. Il cantante di Cellino San Marco, per l’occasione, ha riunito moltissimi amici e artisti illustri tra i cui Gianni Morandi e Renato Zero, senza contare i suoi figli nati sia dalla relazione con Romina Power che quelli con Loredana Lecciso. Proprio quest’ultima è stata la grande assente della serata e a farlo sapere è stato lo stesso cantante in una intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera”.

Al Bano, Loredana Lecciso assente a “4 volte 20”: il motivo

Il cantante nell’annunciare che Loredana Lecciso non sarebbe salita sul palco dell’Arena ha spiegato: “Avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi, ma ha deciso di no. È fatta così”. Non sarebbero chiari i motivi di questa decisione: stando a quanto emerge da alcune voci di corridoio, parrebbe che possa essere dettata dal quieto vivere, dato che ci sarà invece l’ex moglie Romina Power.

Chi sono gli ospiti della serata

Il cantante di “Nel Sole” ha voluto fare le cose in grande: tra gli artisti del panorama musicale italiano sono stati invitati grandi nomi del calibro di Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, Gianni Morandi, Ricchi e Poveri e non di meno Adriano Celentano che è intervenuto in collegamento: “Non poteva mancare. È stato il mio primo datore di lavoro musicale”, ha osservato a tale proposito.