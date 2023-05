Sabato 20 maggio 2023, Albano Carrisi ha compiuto 80 anni. Il cantautore ha ricevuto moltissimi messaggi affettuosi per il suo compleanno, ma anche una critica da parte di un collega.

“Al Bano festeggia il suo compleanno con un concerto, ‘usando’ lo stesso titolo di quello che ho tenuto io in Campidoglio”

Il tweet pubblicato da Edoardo Vianello per Al Bano, dietro l’affetto, nasconde infatti una critica, ovvero un’accusa di plagio. “Tanti auguri al mio amico Albano, che festeggia il suo compleanno con un concerto, ‘usando’ lo stesso titolo di quello che ho tenuto io in Campidoglio! Onorato!!”, ha scritto Vianello. Il riferimento è allo show 4 volte 20, organizzato per gli 80 anni di Al Bano all’Arena di Verona, che sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 martedì 23 maggio.

“Edoardo Vianello è arrivato prima di tutti”

Tanti i follower di Edoardo Vianello che hanno risposto all’inaspettata critica. “Edoardo Vianello è arrivato prima di tutti”, ha scritto un utente. “Tu sei sempre avanti”, ha aggiunto un altro. Dal diretto interessato, invece, per il momento nessuna replica.

