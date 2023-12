Lorenzo Tano si è trasferito a casa di Lucrezia Lando: "Si sta meglio che in hotel"

Tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando è iniziata una romantica liaison a Ballando con le Stelle e il figlio di Rocco Siffredi ha candidamente ammesso di essersi temporaneamente trasferito a casa della ballerina.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando in casa insieme

Il flirt tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando a Ballando con le Stelle sembra essersi trasformato rapidamente in qualcosa di più e in queste ore lo stesso figlio di Siffredi ha ammesso di essersi trasferito nella casa della ballerina originaria di Bassano del Grappa. “Si sta meglio che in hotel”, avrebbe aggiunto ironico. Tra i due la scintilla è rapidamente scoppiata all’interno del programma tv, e il figlio di Siffredi ha detto: “Se mi piace? Sì, in realtà perché no? L’ho già baciata sì, è successo”, e ancora: “Lucrezia è fantastica devo dire, di lei mi ha colpito la sua sincerità, è molto vera. Non mi aspettavo di trovare una persona così in questo mondo, per me è un respiro di aria fresca”.

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda e si chiedono se la storia tra i due sia destinata a durare. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, e ai fan non resta che attendere.