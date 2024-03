Patatine ritirate dal mercato

Alcuni lotti di patatine in busta sono stati ufficialmente ritirati dal mercato. Il Ministero della Salute ha così deciso parlando di un possibile rischio chimico per i consumatori che decidono di cibarsene.

Quali sono le patatine ritirate

Le patatine che sono state ritirate dal commercio sono appartenenti al brand La La Chips. Si tratta, in particolar modo, di tre tipologie del prodotto in questione. Ovvero: Chips Lala Fish Sweet Chili, Chips Lala Fish Vinegar e Chips Lala Fish Cracker Classic in confezioni da 50 o da 100 gr. Tutti i lotti di queste patatine sono stati ritirati.

Come mai sono state ritirate?

Il motivo della decisione, come vi anticipavamo, è relativo ad un possibile rischio chimico per i consumatori delle patate. Nei supermarket i lotti delle patatine interessate sono già stati ritirati e di certo non troverete questi prodotti sugli scaffali. Attenzione però se avete acquistato le patatine in busta che vi abbiamo sopracitato. Se avete precedentemente comprato uno o più dei prodotti in questione, l’invito è quello di non consumare queste patatine. Cosa fare se avete in casa questi lotti? Semplicemente riportarli presso lo store di riferimento dove sono state acquistate al tempo.